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Опубликовано 3 марта 2022, 22:10

Захарова заявила о шантаже и запугивании стран со стороны США

Официальный представитель МИД РФ озвучила мнение, что "перегруппировка" международных позиций произошла в условиях жесточайшего давления со стороны Вашингтона.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон шантажирует и запугивает разные страны по поводу контактов с Россией.

"Мы видим перегруппировку [стран]. Но в каких условиях? В условиях жесточайшего давления на каждую страну, которую просто запугивает и шантажирует в первую очередь, конечно, Вашингтон. Всеми возможными способами, какие только есть", — сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

По словам Захаровой, США ранее опробовали такую тактику по отношению к Германии и проекту "Северный поток – 2".

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Как сообщал Лайф ранее, Захарова заявила, что США шантажом заставили другие страны принять резолюцию ГА ООН по Украине. По её словам, нельзя называть единым голос Генассамблеи, если "поднесли санкционное дуло к голове другого государства, которое не в состоянии в принципе этому противостоять".

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Обложка © Instagram / Мария Захарова

Арина Родионова
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