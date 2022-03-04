Захарова заявила о шантаже и запугивании стран со стороны США
Официальный представитель МИД РФ озвучила мнение, что "перегруппировка" международных позиций произошла в условиях жесточайшего давления со стороны Вашингтона.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон шантажирует и запугивает разные страны по поводу контактов с Россией.
"Мы видим перегруппировку [стран]. Но в каких условиях? В условиях жесточайшего давления на каждую страну, которую просто запугивает и шантажирует в первую очередь, конечно, Вашингтон. Всеми возможными способами, какие только есть", — сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
По словам Захаровой, США ранее опробовали такую тактику по отношению к Германии и проекту "Северный поток – 2".
Как сообщал Лайф ранее, Захарова заявила, что США шантажом заставили другие страны принять резолюцию ГА ООН по Украине. По её словам, нельзя называть единым голос Генассамблеи, если "поднесли санкционное дуло к голове другого государства, которое не в состоянии в принципе этому противостоять".
Обложка © Instagram / Мария Захарова