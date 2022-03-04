Захарова заявила о шантаже и запугивании стран со стороны США

Официальный представитель МИД РФ озвучила мнение, что "перегруппировка" международных позиций произошла в условиях жесточайшего давления со стороны Вашингтона.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон шантажирует и запугивает разные страны по поводу контактов с Россией.

"Мы видим перегруппировку [стран]. Но в каких условиях? В условиях жесточайшего давления на каждую страну, которую просто запугивает и шантажирует в первую очередь, конечно, Вашингтон. Всеми возможными способами, какие только есть", — сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

По словам Захаровой, США ранее опробовали такую тактику по отношению к Германии и проекту "Северный поток – 2".