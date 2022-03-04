Рогозин обвинил Маска в "переходе на сторону врага"

Решение американского миллиардера, основателя компании SpaceX Илона Маска о поставке Украине аппаратуры для обеспечения доступа к широкополосному интернету свидетельствует о его переходе на "сторону врага". Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Сейчас [Пентагоном и военными ведомствами] используется другая группировка — группировка Илона Маска, который перешёл на сторону врага и предоставил абонентское оборудование украинским военным", — сказал Рогозин, цитату которого передаёт РИА "Новости".