Рогозин обвинил Маска в "переходе на сторону врага"
Американский миллиардер ранее сообщил, что служба спутниковой связи Starlink теперь работает на Украине. По мнению главы "Роскосмоса", этим может воспользоваться Пентагон.
Илон Маск. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Решение американского миллиардера, основателя компании SpaceX Илона Маска о поставке Украине аппаратуры для обеспечения доступа к широкополосному интернету свидетельствует о его переходе на "сторону врага". Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Сейчас [Пентагоном и военными ведомствами] используется другая группировка — группировка Илона Маска, который перешёл на сторону врага и предоставил абонентское оборудование украинским военным", — сказал Рогозин, цитату которого передаёт РИА "Новости".
Лайф напоминает, что Илон Маск запустил спутниковый интернет Starlink для Украины. Ранее с соответствующей просьбой к американскому миллиардеру обратился министр цифровой информации этой страны Михаил Фёдоров.