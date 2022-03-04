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3 марта, 22:06

Рогозин обвинил Маска в "переходе на сторону врага"

Американский миллиардер ранее сообщил, что служба спутниковой связи Starlink теперь работает на Украине. По мнению главы "Роскосмоса", этим может воспользоваться Пентагон.

<p>Илон Маск. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Илон Маск. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Решение американского миллиардера, основателя компании SpaceX Илона Маска о поставке Украине аппаратуры для обеспечения доступа к широкополосному интернету свидетельствует о его переходе на "сторону врага". Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Сейчас [Пентагоном и военными ведомствами] используется другая группировка — группировка Илона Маска, который перешёл на сторону врага и предоставил абонентское оборудование украинским военным", — сказал Рогозин, цитату которого передаёт РИА "Новости".

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Лайф напоминает, что Илон Маск запустил спутниковый интернет Starlink для Украины. Ранее с соответствующей просьбой к американскому миллиардеру обратился министр цифровой информации этой страны Михаил Фёдоров.

Артем Порвин

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