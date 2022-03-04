Администрация Панамского канала исключила его блокировку для России
Там подчеркнули, что этот путь для всех. Он гарантирует безопасный и открытый транзит кораблей и судов всех наций как в мирное, так и в военное время.
Администрация Панамского канала (ACP) исключила возможность его блокировки для российских кораблей из-за конфликта на Украине. Там подчеркнули приверженность декларации о нейтралитете, действующей с 1977 года.
"Панамский канал внимательно следит за текущей ситуацией на Украине, (но) это постоянно нейтральный международный транзитный водный путь", — говорится в заявлении АСР.
Там напомнили, что соответствующий договор был подписан в 1977 году между президентом США Джимми Картером и лидером перешейка Омаром Торрихосом. Он гарантирует безопасный и открытый транзит кораблей всех наций как в мирное, так и в военное время.
Как сообщал Лайф, ранее заблокировать движение российских военных кораблей через проливы призвал посол Украины в Турции Василий Бондарь. Впоследствии Киев официально попросил Анкару закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных судов.
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