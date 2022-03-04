Google приостановил в России продажу контекстной рекламы

Американская IT-корпорация ️Google приостановила в России продажу на своих платформах контекстной рекламы. Речь в том числе идёт о видеохостинге YouTube. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем в России работу Google Ads", — заявили в компании.

Агентство добавляет, что речь идёт как о самом поисковике ️Google, так и о видеосервисе YouTube.