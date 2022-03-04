Google приостановил в России продажу контекстной рекламы
Ранее Роскомнадзор потребовал, чтобы компания ограничила доступ к фейковым новостям через этот канал. Ведомство предупредило владельцев интернет-ресурсов о штрафах.
Американская IT-корпорация ️Google приостановила в России продажу на своих платформах контекстной рекламы. Речь в том числе идёт о видеохостинге YouTube. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем в России работу Google Ads", — заявили в компании.
Агентство добавляет, что речь идёт как о самом поисковике ️Google, так и о видеосервисе YouTube.
Ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор потребовал, чтобы Google ограничил доступ к фейковым новостям в контекстной рекламе. Ведомство предупредило владельцев интернет-ресурсов о штрафах за распространение ложной общественно значимой информации.
Обложка © Pixabay