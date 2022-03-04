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4 марта, 01:48

Google приостановил в России продажу контекстной рекламы

Ранее Роскомнадзор потребовал, чтобы компания ограничила доступ к фейковым новостям через этот канал. Ведомство предупредило владельцев интернет-ресурсов о штрафах.

Американская IT-корпорация ️Google приостановила в России продажу на своих платформах контекстной рекламы. Речь в том числе идёт о видеохостинге YouTube. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем в России работу Google Ads", — заявили в компании.

Агентство добавляет, что речь идёт как о самом поисковике ️Google, так и о видеосервисе YouTube.

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Обложка © Pixabay

Андрей Григорьев

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