По его мнению, уже через год-полтора ВСУ вышли бы на уровень, при котором могли бы начать очень серьёзный военный конфликт с Россией. У Москвы был выбор "между плохо и очень плохо".

За восемь лет с 2014 года в армии Украины произошли огромные изменения, на момент начала российской военной "Операции Z" это была уже третья армия Европы, считает военный эксперт Владислав Шурыгин. По его мнению, убеждение, что российские войска столкнутся с "чуть ли не иракской армией, которая набита устаревшим советским вооружением, пацифистами, не желающими воевать, которые все дружно разбегутся", ошибочно. За эти годы там успели взрастить новое поколение офицерского состава.

"Если мы были первой армией Европы, Турция — вторая, то это третья... Они всех своих нациков, которые прошли боевые действия, они всех их пропустили через военные училища, и тем самым они сделали сразу две вещи. Первое — получили обстрелянный мотивированный и опытный командный состав за восемь лет... Второе — они, конечно, полностью растворили те самые ВСУ, такие постсоветские, которые в 14-м году не сильно рвались воевать", — заявил Шурыгин в интервью радио КП.

Он считает, что за это время был сформирован "мотивированный контингент с очень сильными националистическими взглядами", который рассматривает эту спецоперацию для себя как "священную войну против своего главного врага", а таковым там считают именно Россию. Поэтому на Украине эти восемь лет "спокойно и методично строили армию", которая "должна была призвать ещё 100 тысяч контрактников и примерно через год вплотную подойти по численности к армии РФ". И тогда уровень возможного конфликта стал бы для России неприемлем.

"Для нас выбор был, к сожалению, между плохо и очень плохо. Мы в этом случае понимали, что через год-полтора мы будем иметь дело с качественно другим противником, при этом каких-либо надежд — даже минимальных — на то, что Украина изменит свою позицию и перестанет на экспрессе мчаться к войне, у нас не было", — считает Шурыгин.

Он отмечает, что если бы в Киеве "не хотели войны" и "так стремились к миру, то хотя бы один пункт Минских соглашений могли бы выполнить". Но ответить на вопрос об этом, по его мнению, Украине нечего.