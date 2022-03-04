Шольц заверил, что НАТО не планирует размещать ракеты на Украине
Канцлер уверен, что об этом можно было бы договориться и на консультациях по безопасности, однако результат достигнут не был.
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
У НАТО не было планов размещения ракет Североатлантического альянса на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его мнению, России следовало бы принять предложение США и НАТО о возобновлении переговоров по контролю над вооружением.
"Обеспокоенность [президента РФ], которую он также сформулировал, по поводу того, что НАТО планировало разместить на Украине ракеты, нацеленные на Москву, [была напрасной]: это [размещение ракет] ни в коем случае никем не планировалось", — заявил Шольц в эфире телеканала ZDF.
Он уверен, что об этом можно было бы договориться и на консультациях по безопасности, однако это не удалось.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.