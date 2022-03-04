Шольц заверил, что НАТО не планирует размещать ракеты на Украине

У НАТО не было планов размещения ракет Североатлантического альянса на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его мнению, России следовало бы принять предложение США и НАТО о возобновлении переговоров по контролю над вооружением.

"Обеспокоенность [президента РФ], которую он также сформулировал, по поводу того, что НАТО планировало разместить на Украине ракеты, нацеленные на Москву, [была напрасной]: это [размещение ракет] ни в коем случае никем не планировалось", — заявил Шольц в эфире телеканала ZDF.