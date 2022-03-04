Посольство России призвало США перестать вмешиваться во внутренние дела России

Посольство России в США призвало Государственный департамент Штатов прекратить вмешательство во внутренние дела РФ. Соответствующий комментарий размещён в "Фейсбуке" на странице диппредставительства.

"Призываем Госдепартамент прекратить вмешиваться в наши внутренние дела. Прежде чем читать проповеди, коллегам нужно научиться соблюдать собственные заповеди. Цензура в американских СМИ и нетерпимость к инакомыслию уже давно стали нормой в худших традициях тоталитарных режимов", — отметили дипломаты.

Это стало комментарием на заявление Госдепа по поводу ограничения в России доступа к телеканалу "Дождь"* и радиостанции "Эхо Москвы".

В посольстве отметили, что с началом российской военной "Операции Z" на Украине оба эти ресурса "систематически публиковали заведомо ложные материалы о характере и способах ведения боевых действий российскими вооружёнными силами". Подчёркивается, что они "подстрекали к организации протестов в нашей стране, экстремизму и насилию".