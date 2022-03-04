Посольство России призвало США перестать вмешиваться во внутренние дела России
Поводом для этого комментария стало заявление Государственного департамента по поводу ограничения в России доступа к двум средствам массовой информации.
Здание Госдепартамента США. Фото © ТАСС / Владимир Машатин
Посольство России в США призвало Государственный департамент Штатов прекратить вмешательство во внутренние дела РФ. Соответствующий комментарий размещён в "Фейсбуке" на странице диппредставительства.
"Призываем Госдепартамент прекратить вмешиваться в наши внутренние дела. Прежде чем читать проповеди, коллегам нужно научиться соблюдать собственные заповеди. Цензура в американских СМИ и нетерпимость к инакомыслию уже давно стали нормой в худших традициях тоталитарных режимов", — отметили дипломаты.
Это стало комментарием на заявление Госдепа по поводу ограничения в России доступа к телеканалу "Дождь"* и радиостанции "Эхо Москвы".
В посольстве отметили, что с началом российской военной "Операции Z" на Украине оба эти ресурса "систематически публиковали заведомо ложные материалы о характере и способах ведения боевых действий российскими вооружёнными силами". Подчёркивается, что они "подстрекали к организации протестов в нашей стране, экстремизму и насилию".
Ранее Лайф рассказывал, что главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко временно покинет Россию после блокировки телеканала. Он сообщил, что его коллеги готовы обжаловать принятые в отношении редакции решения и продолжить работу — частично удалённо. Тем не менее вещание из другой страны не планируется. Напомним, что ограничить доступ к "Дождю"* потребовала Генеральная прокуратура РФ. Причиной для этого стали публикации с призывами к экстремистской деятельности. В частности, радиостанция "Эхо Москвы" и упомянутый телеканал распространяли ложные сведения о действиях российских военнослужащих в рамках "Операции Z".
* Признан в России СМИ-иноагентом.