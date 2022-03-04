После начала "Операции Z" под контроль ДНР перешло 36 населённых пунктов
Их предстоит очистить от снарядов и мин. Теперь силы Донецкой Народной Республики брошены на освобождение от украинских силовиков Волновахи и Мариуполя.
Донецкая Народная Республика установила контроль над 36 населёнными пунктами, которые ранее были заняты украинскими силовиками. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"В результате успешных действий с начала операции установлен контроль над 36 населёнными пунктами. Ведутся активные действия по освобождению от украинских националистов городов Волноваха и Мариуполь", — говорится в Telegram-канале штаба.
Там добавили, что многие районы и населённые пункты, освобождённые от силовиков, заполнены взрывоопасными предметами. Жителей призывают не приближаться к ним.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © ТАСС / Александр Рюмин