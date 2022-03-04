После начала "Операции Z" под контроль ДНР перешло 36 населённых пунктов

Их предстоит очистить от снарядов и мин. Теперь силы Донецкой Народной Республики брошены на освобождение от украинских силовиков Волновахи и Мариуполя.

Донецкая Народная Республика установила контроль над 36 населёнными пунктами, которые ранее были заняты украинскими силовиками. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

"В результате успешных действий с начала операции установлен контроль над 36 населёнными пунктами. Ведутся активные действия по освобождению от украинских националистов городов Волноваха и Мариуполь", — говорится в Telegram-канале штаба.

Там добавили, что многие районы и населённые пункты, освобождённые от силовиков, заполнены взрывоопасными предметами. Жителей призывают не приближаться к ним.