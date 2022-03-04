"Так нужно": Украинские власти подтвердили затопление фрегата "Гетман Сагайдачный"
Затопленный украинскими военными фрегат "Гетман Сагайдачный". Фото © Facebook / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
Утверждается, что после окончания боевых действий на территории Украины будут приняты меры, чтобы поднять и восстановить корабль.
Украинские власти подтвердили, что военные моряки страны затопили в порту Николаева флагман своего флота — фрегат "Гетман Сагайдачный". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в "Фейсбуке" на официальной странице Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Правительстве Украины.
"Флагман ВМСУ "Гетман Сагайдачный" подтопили в порту Николаева. Так нужно. После войны быстро поднимем и восстановим", — сказано в сообщении ведомства.
Сообщение центр проиллюстрировал уже гуляющей по Интернету фотографией. На ней видно военный корабль, частично затопленный у причала порта.
Напомним, что фрегат "Гетман Сагайдачный" был затоплен ещё 24 февраля, однако об этом не сообщалось официально до настоящего момента. Корабль находился в порту Николаева на ремонте.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.