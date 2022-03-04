"Так нужно": Украинские власти подтвердили затопление фрегата "Гетман Сагайдачный"

Утверждается, что после окончания боевых действий на территории Украины будут приняты меры, чтобы поднять и восстановить корабль.

Украинские власти подтвердили, что военные моряки страны затопили в порту Николаева флагман своего флота — фрегат "Гетман Сагайдачный". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в "Фейсбуке" на официальной странице Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Правительстве Украины.

"Флагман ВМСУ "Гетман Сагайдачный" подтопили в порту Николаева. Так нужно. После войны быстро поднимем и восстановим", — сказано в сообщении ведомства.

Сообщение центр проиллюстрировал уже гуляющей по Интернету фотографией. На ней видно военный корабль, частично затопленный у причала порта.