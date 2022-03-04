Шольц назвал правильным решение о поставках оружия на Украину
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото © ТАСС / imago images / Jens Schicke
Он напомнил, что на протяжении многих лет ФРГ придерживалась политики, направленной на то, чтобы не отправлять оружие в кризисные регионы.
Решение Федерального правительства Германии о поставках оружия на Украину является правильным, уверен канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF.
"Это решение, которое мы приняли, которое мы посчитали правильным", — сказал Шольц.
Вместе с этим он напомнил, что на протяжении многих лет Германия придерживалась политики, направленной на то, чтобы не отправлять оружие в кризисные регионы. Это делалось для того, чтобы не допустить там эскалации конфликтов, отметил Шольц.
"Однако после нападения на Украину было бы неправильно продолжать поступать так же, потому что мы больше не можем предотвратить эту войну", — сказал канцлер.
Как сообщал Лайф ранее, Шольц заверил, что Запад не допустит вмешательства НАТО в конфликт на Украине. По его словам, Германия и другие страны видят потенциальную опасность такого решения и военное вмешательство Североатлантического альянса может стать ошибкой.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.