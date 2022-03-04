Шольц назвал правильным решение о поставках оружия на Украину

Он напомнил, что на протяжении многих лет ФРГ придерживалась политики, направленной на то, чтобы не отправлять оружие в кризисные регионы.

Решение Федерального правительства Германии о поставках оружия на Украину является правильным, уверен канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF.

"Это решение, которое мы приняли, которое мы посчитали правильным", — сказал Шольц.

Вместе с этим он напомнил, что на протяжении многих лет Германия придерживалась политики, направленной на то, чтобы не отправлять оружие в кризисные регионы. Это делалось для того, чтобы не допустить там эскалации конфликтов, отметил Шольц.

"Однако после нападения на Украину было бы неправильно продолжать поступать так же, потому что мы больше не можем предотвратить эту войну", — сказал канцлер.