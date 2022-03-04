"Роскосмос" сообщил о снижении интенсивности кибератак с Украины

После череды ударов российских военных по центрам киберопераций на Украине интенсивность хакерских атак с территории этой страны на цифровую инфраструктуру "Роскосмоса" и его предприятий снижается. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Роскосмос зафиксировал снижение интенсивности кибератак на цифровую инфраструктуру госкорпорации и предприятий ракетно-космической отрасли с территории Украины после череды ударов по центрам киберопераций", — указано в сообщении "Роскосмоса".

При этом отмечается, что атаки из других регионов мира продолжаются.

Ранее Лайф сообщал, что Рогозин заявил об усилении киберзащиты спутников "Роскосмоса" из-за шантажа Запада. Глава госкорпорации отметил, что санкции США и Евросоюза не остановят развитие российской космической отрасли, тем более что есть много иностранных заказчиков.