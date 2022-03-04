"Роскосмос" сообщил о снижении интенсивности кибератак с Украины
Вместе с тем хакерские нападения из других регионов мира продолжаются. Ранее Дмитрий Рогозин сообщил об усилении киберзащиты спутников из-за шантажа Запада.
После череды ударов российских военных по центрам киберопераций на Украине интенсивность хакерских атак с территории этой страны на цифровую инфраструктуру "Роскосмоса" и его предприятий снижается. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
"Роскосмос зафиксировал снижение интенсивности кибератак на цифровую инфраструктуру госкорпорации и предприятий ракетно-космической отрасли с территории Украины после череды ударов по центрам киберопераций", — указано в сообщении "Роскосмоса".
При этом отмечается, что атаки из других регионов мира продолжаются.
Ранее Лайф сообщал, что Рогозин заявил об усилении киберзащиты спутников "Роскосмоса" из-за шантажа Запада. Глава госкорпорации отметил, что санкции США и Евросоюза не остановят развитие российской космической отрасли, тем более что есть много иностранных заказчиков.
До этого появилась информация, что хакеры группировки NB65, связанной с Anonymous, взломали центры управления "Роскосмоса". Якобы после этого госкорпорация перестала контролировать свои спутники. Чуть позднее Рогозин отметил, что все центры управления работают в штатном режиме. А тех, кто заявлял об обратном, он назвал мошенниками и мелкими аферистами.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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