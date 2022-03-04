Шольц сообщил, что ФРГ начала закупку газа не в России
С какой страной Берлин сотрудничает в этом вопросе, немецкий канцлер не уточнил. Он лишь подчеркнул, что подготовка к этому велась заранее.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото © ТАСС / ЕРА
Германия начала закупки газа не в России, а в альтернативных источниках. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он добавил, что при этом его страна продолжает получать газ и из России, равно как уголь и нефть.
"Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели это регулирование, но одновременно очень рано подготовились к ситуации, что... могут также возникнуть трудности... Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ ещё где-нибудь. Это мы сделали и делаем это дальше", — сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF, добавив, что ФРГ продолжает "получать газ, нефть и уголь из России".
Ранее Лайф писал, что экспорт газа с Украины полностью приостановлен. Речь идёт даже о содержимом подземных хранилищ, сообщили в "Укртрансгазе". Своё решение украинская сторона объяснила рисками, связанными с российской "Операцией Z" по освобождению Донбасса.