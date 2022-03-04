"Цыгане одержали победу": В США исправили "неполиткорректное" название бабочки

В Америке энтомологи решили переименовать цыганского мотылька в губчатого из-за "неполиткорректности". Этот вид инвазивного вредителя Lymantria dispar по-русски называется непарным шелкопрядом, или просто непарником. Мотылёк оставался безымянным на протяжении восьми месяцев после того, как в июле прошлого года то же общество лишило его прежнего названия, так как этот термин многие цыгане считают уничижительным.

"Я воодушевлена. Сегодня цыгане одержали важную победу", — приводит газета The New York Times слова Маргариты Матаче, преподавателя и руководителя программы для рома́ в Гарвардском университете.

Решение о новом имени бабочки вступает в силу немедленно. Также сообщается, что в начале 2021 года общество приняло новые правила, запрещающие упоминание национальностей, рас или групп людей в подобных терминах. Этой группой энтомологов также запущен проект Better Common Names для рассмотрения других распространённых имён, которые могут быть сочтены оскорбительными или неуместными.