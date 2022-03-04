Стоматологи предупредили о подорожании их услуг на 15%

Некоторые стоматологические клиники России повысили цены на свои услуги. Рост составил 10–15%, сообщил президент Стоматологической ассоциации России Андрей Яременко.

"Повышение курса доллара приводит к неминуемому росту цен. Второй момент — сейчас имеется гиперспрос: как люди скупают дорогостоящую электронику в ожидании роста цен, точно так же они спешат получить и стоматологические услуги", — рассказал Яременко в беседе с газетой "Известия".

Издание отмечает, что пока стоимость выросла в небольших клиниках и частных кабинетах, однако через пару месяцев подорожание услуг дантистов может стать повсеместным. Специалисты объясняют это тем, что 90% расходных материалов и инструментов для стоматологии закупают за рубежом.

"Из-за рубежа привозят и импланты, и материал для пломб, и слепочные массы, и боры, которыми обрабатываются зубы. Установки и оборудование — это всё тоже не отечественного производства", — рассказал главный стоматолог Московской области Михаил Сойхер.

Однако стоматологи успокаивают: ситуация не безвыходная. Если прекратятся поставки из США и Европы, их может компенсировать Китай. Также у России есть и своё собственное производство: отечественные компании делают и импланты, и элайнеры, и брекеты.