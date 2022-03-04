Лидер Rammstein отменил свои концерты в России

Отмена концертов Rammstein в Москве и Новосибирске © Instagram / till_lindemann_official

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн заявил в соцсетях об отмене своих концертов в Москве и Новосибирске, которые были запланированы на декабрь 2022 года.

Согласно публикации на странице Линдеманна в "Инстаграме", выступления в Новосибирске 5 декабря и в Москве 11 декабря в рамках Ich hasse Kinder помечены в качестве отменённых. Причина не называется. При этом запланированные в Киеве, Риге, Праге и Братиславе концерты того же тура в ноябре состоятся.