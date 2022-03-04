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3 марта, 23:07

Российские пользователи сообщили о проблемах с доступом к Facebook

Наиболее активно о неполадках сообщают в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Челябинске и Екатеринбурге. Ранее Роскомнадзор начал замедлять трафик этой соцсети.

Сбои в работе социальной сети "Фейсбук" наблюдаются в России в ночь с четверга на пятницу. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Зафиксировано более 400 отчётов о сбоях в работе соцсети. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Челябинске и Екатеринбурге.

Большинство пользователей (59%) жаловались на сбои в работе сайта, 24% сообщили о проблемах с приложением. Также 17% испытывали трудности с авторизацией. Также ряд пользователей сообщают, что не открываются сайты ряда СМИ, в том числе Би-би-си.

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Ранее Лайф писал, что Роскомнадзор приступил к замедлению трафика Facebook в России. Тогда в ведомстве отметили, что с октября 2020 года было выявлено 23 случая цензуры в отношении российских СМИ со стороны этой социальной сети.

Обложка © Pixabay

Артем Порвин

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