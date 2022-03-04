В Чехии одобрили поставку оружия Украине на $731 тысячу
Местные заводы передали властям для последующей отправки Киеву пулемёты, автоматы, винтовки и более 100 тысяч патронов.
Правительство Чехии вечером 3 марта одобрило передачу Украине на безвозмездной основе оружия и боеприпасов на сумму 17 млн крон (около 731 тысячи долларов, или 80 миллионов рублей).
"Хочу поблагодарить представителей всех причастных оружейных компаний за то, что в эти трудные времена они в течение нескольких дней нашли ресурсы, в которых Украина отчаянно нуждается", — цитирует Чешское информационное агентство министра обороны Яну Чернохову.
Местные оружейные заводы передали кабинету министров для последующей отправки Киеву пулемёты, автоматы, винтовки и более 100 тысяч патронов. В общей сложности республика направила на украинскую территорию вооружение на сумму свыше 650 млн крон (примерно более трёх миллиардов рублей). Ранее чешское министерство подтвердило, что среди грузов 160 зенитных ракет С-2, пишет агентство.
Как сообщал Лайф ранее, DPA сообщило, что Германия намерена поставить Украине 2700 зенитных ракет "Стрела". Как уточняет агентство, Минобороны ФРГ уже несколько дней проверяет, можно ли реализовать дополнительные поставки оружия Незалежной.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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