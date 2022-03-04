В Чехии одобрили поставку оружия Украине на $731 тысячу

Местные заводы передали властям для последующей отправки Киеву пулемёты, автоматы, винтовки и более 100 тысяч патронов.

Правительство Чехии вечером 3 марта одобрило передачу Украине на безвозмездной основе оружия и боеприпасов на сумму 17 млн крон (около 731 тысячи долларов, или 80 миллионов рублей).

"Хочу поблагодарить представителей всех причастных оружейных компаний за то, что в эти трудные времена они в течение нескольких дней нашли ресурсы, в которых Украина отчаянно нуждается", — цитирует Чешское информационное агентство министра обороны Яну Чернохову.

Местные оружейные заводы передали кабинету министров для последующей отправки Киеву пулемёты, автоматы, винтовки и более 100 тысяч патронов. В общей сложности республика направила на украинскую территорию вооружение на сумму свыше 650 млн крон (примерно более трёх миллиардов рублей). Ранее чешское министерство подтвердило, что среди грузов 160 зенитных ракет С-2, пишет агентство.