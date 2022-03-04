Учёные уточнили время, когда обломки ракеты упадут на обратную сторону Луны

Обломок ракеты упадёт сегодня на обратной стороне Луны. Случится это вне зоны видимости для наземных телескопов и, вероятно, вне поля зрения лунного разведывательного орбитального аппарата NASA.

Как пишет издание space.com, авария произойдёт в 7:25 утра по восточному поясному времени (15:25 мск) в пятницу.

"Удар станет первым случаем, когда космический мусор случайно врежется в лунную поверхность", — цитирует неназванных экспертов издание.

По мнению представителя Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатана Макдауэлла, предстоящее событие "довольно интересное, хотя и малозначительное".

"Это интересно, потому что говорит о том, насколько бедны наши измерения удалённых от нас объектов в сравнении с тем, что находится на низкой орбите", — прокомментировал РИА "Новости" предстоящее событие эксперт.