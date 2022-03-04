Администрация Запорожской АЭС сообщила о пожаре на станции

В пресс-службе Запорожской атомной электростанции, находящейся на востоке Украины, заявили, что на АЭС произошёл пожар. Об этом сообщил представитель пресс-службы Андрей Туз.

"Пожар на атомной электростанции", - сказал Туз на видео, опубликованном в Telegram-канале Запорожской АЭС.

СМИ Украины публикуют видео с камеры наблюдения, на котором виден дым у одного из зданий.