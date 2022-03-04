Администрация Запорожской АЭС сообщила о пожаре на станции
Местные СМИ публикуют видео, на котором виден дым у одного из зданий. Оно относится к административной части комплекса.
В пресс-службе Запорожской атомной электростанции, находящейся на востоке Украины, заявили, что на АЭС произошёл пожар. Об этом сообщил представитель пресс-службы Андрей Туз.
"Пожар на атомной электростанции", - сказал Туз на видео, опубликованном в Telegram-канале Запорожской АЭС.
СМИ Украины публикуют видео с камеры наблюдения, на котором виден дым у одного из зданий.
Лайф сообщал, что 24 февраля подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Российские десантники и украинские военнослужащие батальона охраны станции договорились о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага.
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