Экономист Волкова дала совет, как действовать с деньгами в условиях санкций

Паника и стресс после введения санкций против российских банков и в условиях высокой волатильности курса рубля заставляют людей беспокоиться. Некоторые решают срочно снять наличные в банкомате или купить валюту. Но это ещё больше подрывает российскую экономику, считает экономист, финансовый консультант Татьяна Волкова.

"Мы проживали кризисы 2008-го, 2014 годов, происходило всё то же самое, но никому снятие наличных, в общем-то, не помогло. Если очень страшно, небольшую часть можно держать наличными: снять денег на один-два месяца, чтобы обеспечить базовые потребности. Но выгребать всё, расторгать депозиты точно не стоит", — отметила Волкова в интервью радио Sputnik.

Эксперт считает, что в покупке валюты нет смысла, если денег у человека немного. Курс очень высокий, разница между ценой при покупке и продаже неадекватно большая, отмечает Волкова. А каким будет курс завтра — неизвестно. Есть резон наблюдать за колебаниями на рынке, и, если на руках большая сумма в рублях, можно разделить её на пять-десять частей и какими-то небольшими долями заходить в этот курс, считает экономист. Нужно быть аккуратными, часть обменивать в банках, потому что это ликвидная наличность. В ином случае — грамотно выбирать брокера, чтобы у него всё было в порядке с расчётами, объяснила специалист. А ещё сейчас надо стараться не тратить деньги на неосмысленные покупки.

"Мои советы — покупать только то, без чего сейчас вы не можете обойтись. Стремление избавиться от денег — худший вариант. Покупать ради того, чтобы купить, тратить деньги на пятый холодильник и шестой телевизор, потому что всё подорожает, точно не стоит. Я бы частично разместила свои деньги на депозитах под высокие проценты, которые сегодня уже появились и актуальны, экономила бы там, где можно это делать без потери качества жизни, и не разбрасывалась бы деньгами", — заключила Татьяна Волкова.