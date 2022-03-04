США на полтора года дадут украинцам статус временно защищённых лиц

Такое положение позволит мигрантам получить разрешение на работу и вид на жительство. Распространяться оно будет только на тех, кто находился на территории Штатов по состоянию на 1 марта.

Статус "временно защищённых лиц" (TPS) предоставят власти США украинцам, находящимся на территории Штатов, на ближайшие 18 месяцев. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности США.

"Присвоение связано с продолжающимся вооружённым конфликтом и чрезвычайными и временными условиями на Украине, которые препятствуют безопасному возвращению на Украину украинцев и лиц без гражданства, которые в последнее время обычно проживали на Украине", — сказано в сообщении ведомства.

Под действие этой программы подпадают лица, находившиеся в США по состоянию на 1 марта. Прибывшие после этой даты получить данный статус не смогут. Положение "временно защищённого" подразумевает выдачу гражданам той или иной страны разрешения на работу и временного вида на жительство. Но оно не предусматривает получения в дальнейшем грин-карты.

Ранее верховный комиссар ООН сообщил о миллионе беженцев с Украины. В Минобороны РФ же отмечают, что националисты препятствуют выходу мирных жителей из городов. Военное ведомство призвало международные организации немедленно обеспечить создание гуманитарных коридоров.