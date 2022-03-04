США на полтора года дадут украинцам статус временно защищённых лиц
Такое положение позволит мигрантам получить разрешение на работу и вид на жительство. Распространяться оно будет только на тех, кто находился на территории Штатов по состоянию на 1 марта.
Статус "временно защищённых лиц" (TPS) предоставят власти США украинцам, находящимся на территории Штатов, на ближайшие 18 месяцев. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности США.
"Присвоение связано с продолжающимся вооружённым конфликтом и чрезвычайными и временными условиями на Украине, которые препятствуют безопасному возвращению на Украину украинцев и лиц без гражданства, которые в последнее время обычно проживали на Украине", — сказано в сообщении ведомства.
Под действие этой программы подпадают лица, находившиеся в США по состоянию на 1 марта. Прибывшие после этой даты получить данный статус не смогут. Положение "временно защищённого" подразумевает выдачу гражданам той или иной страны разрешения на работу и временного вида на жительство. Но оно не предусматривает получения в дальнейшем грин-карты.
Ранее верховный комиссар ООН сообщил о миллионе беженцев с Украины. В Минобороны РФ же отмечают, что националисты препятствуют выходу мирных жителей из городов. Военное ведомство призвало международные организации немедленно обеспечить создание гуманитарных коридоров.
До этого сообщалось, что Евросоюз ожидает более семи миллионов беженцев с Украины. Для оказания гуманитарной помощи привлечён значительный объём средств — 90 миллионов евро.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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