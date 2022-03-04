Захарова намекнула Нуланд на типичную для США политику двойных стандартов

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая в эфире "Эха Москвы" заявила, что в Вашингтоне опечалены санкциями против радиостанции "и других отважных СМИ".

"А массовое закрытие российских и русскоязычных СМИ за рубежом, включая запрет на вещание, невыдачу лицензий, блокировку на цифровых платформах США, — это тоже "путинские репрессии" или всё-таки "репрессии американского режима"?" — возмутилась Захарова.

Она задалась вопросом, что именно испытывает Виктория Нуланд в связи с закрытием странами НАТО вещания целого ряда российских СМИ — чувство гордости или сочувствие.

Как сообщал Лайф, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что решение о ликвидации "Эха Москвы" принято после нарушения станцией закона. Представитель Кремля заметил, что власти вряд ли имеют право как-то по-другому комментировать соответствующую позицию акционера издания.