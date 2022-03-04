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4 марта, 01:46
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Байден провёл телефонный разговор с Зеленским

По данным агентства "Франс Пресс", они обсудили в том числе ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Меж тем ГСЧС Украины опровергла сообщения о пожаре на станции.

Президент США Джо Байден вечером 3 марта провёл телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свой источник.

В свою очередь агентство "Франс Пресс" сообщает, что Байден и Зеленский обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Запорожской АЭС. Сначала появилась информация, что якобы на станции произошёл пожар, однако затем украинская Госслужба по ЧС эти данные опровергла.

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Лайф сообщал, что 24 февраля подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Российские десантники и украинские военнослужащие батальона охраны станции договорились о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага. 28 февраля ВС РФ взяли под контроль Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, а также территорию вокруг АЭС.

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Андрей Григорьев

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