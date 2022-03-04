Байден провёл телефонный разговор с Зеленским
По данным агентства "Франс Пресс", они обсудили в том числе ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Меж тем ГСЧС Украины опровергла сообщения о пожаре на станции.
Президент США Джо Байден вечером 3 марта провёл телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свой источник.
В свою очередь агентство "Франс Пресс" сообщает, что Байден и Зеленский обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Запорожской АЭС. Сначала появилась информация, что якобы на станции произошёл пожар, однако затем украинская Госслужба по ЧС эти данные опровергла.
Лайф сообщал, что 24 февраля подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Российские десантники и украинские военнослужащие батальона охраны станции договорились о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага. 28 февраля ВС РФ взяли под контроль Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, а также территорию вокруг АЭС.
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