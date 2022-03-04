Байден провёл телефонный разговор с Зеленским

Президент США Джо Байден вечером 3 марта провёл телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свой источник.

В свою очередь агентство "Франс Пресс" сообщает, что Байден и Зеленский обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Запорожской АЭС. Сначала появилась информация, что якобы на станции произошёл пожар, однако затем украинская Госслужба по ЧС эти данные опровергла.