Сенатор Долгов: Запад готовил Украину к масштабной провокации против РФ

Парламентарий считает, что заявления Зеленского о ядерном оружии не случайны, они выражали реальное намерение украинского руководства получить такие средства в свои руки.

Запад готовил Украину к масштабной провокации против РФ, прямая угроза безопасности России выходила на качественно новый уровень. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, в 2011–2017 годах занимавший должность уполномоченного МИД РФ по правам человека.

"Украину готовили к провокациям и готовили, судя по всему, к очень серьёзной и масштабной провокации против России. Не случайно Зеленский "вдруг" заговорил о том, что Украине нужны ядерные вооружения, что Украина, мол, свободна, по сути дела, от обязательств по Будапештскому меморандуму. Где реакция на это Вашингтона, Берлина, других западных стран, где реакция НАТО на это?" — сказал Долгов в интервью РИА "Новости".

Он заявил, что это была прямая угроза, по сути, всей глобальной безопасности, режиму нераспространения ядерного оружия в целом. Сенатор выразил мнение, что это было не просто заявление, а реальное намерение украинского руководства получить вооружение, "в том числе вплоть и от западных союзников".

"Поэтому, так или иначе, угроза безопасности России, которая существовала и усиливалась на протяжении многих лет на территории Украины, перешла на качественно иной уровень", — сказал Долгов.

Парламентарий добавил, что если бы Украина оказалась в НАТО, то подлётное время ракет до ключевых центров европейской части России составило бы считаные минуты.

Как писал ранее Лайф, Нарышкин заявил, что есть данные о разработке Украиной ядерного оружия и о том, что США были готовы подставить плечо. По словам главы СВР, американская сторона рассчитывала, что украинские ракеты с ядерными боеголовками обратятся "отнюдь не на запад, а на восток".