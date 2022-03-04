ГСЧС Украины опровергла информацию о пожаре на Запорожской АЭС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины опровергла информацию о пожаре на Запорожской атомной электростанции. Возгорание, о котором сообщалось в пресс-службе АЭС, произошло за её пределами, в учебно-тренировочном корпусе.

"По состоянию на 2:26 (3:36 мск) в городе Энергодар на Запорожской АЭС отключён от единой энергосистемы третий энергоблок (работает только четвёртый блок). Противопожарное состояние на АЭС в норме. За территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе возникло возгорание", — говорится в сообщении в Telegram-канале ГСЧС.

По данным госслужбы, спасатели, тем не менее, находятся в готовности. В то же время "Энергоатом" (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС. Изменений радиационного фона нет.

Запорожская АЭС в городе Энергодар является крупнейшей в Европе.