Украина сообщила МАГАТЭ, что уровень радиации на Запорожской АЭС не изменился

Там уточнили, что пожар не затронул основное оборудование. Ранее уже сообщалось, что возгорание произошло за пределами станции.

Уровень радиации на Запорожской АЭС не изменился. Об этом украинский регулятор проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), говорится в сообщении агентства в "Твиттере".

"Регулятор Украины уведомил МАГАТЭ о том, что никаких изменений уровня радиации на территории Запорожской атомной электростанции зафиксировано не было", — отметили в МАГАТЭ.

Также уточняется, что Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что пожар на территории Запорожской АЭС не затронул "основное" оборудование, персонал станции принимает меры по смягчению последствий.

Ранее администрация Запорожской АЭС сообщила о пожаре на станции. Местные СМИ публиковали видео, на котором был виден дым у одного из зданий административной части комплекса. Позже в ГСЧС Украины опровергли информацию о пожаре на территории АЭС, сообщив, что загорелось здание за пределами атомной электростанции.