Украина сообщила МАГАТЭ, что уровень радиации на Запорожской АЭС не изменился

Уровень радиации на Запорожской АЭС не изменился. Об этом украинский регулятор проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), говорится в сообщении агентства в "Твиттере".

"Регулятор Украины уведомил МАГАТЭ о том, что никаких изменений уровня радиации на территории Запорожской атомной электростанции зафиксировано не было", — отметили в МАГАТЭ.

Также уточняется, что Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что пожар на территории Запорожской АЭС не затронул "основное" оборудование, персонал станции принимает меры по смягчению последствий.

Ранее администрация Запорожской АЭС сообщила о пожаре на станции. Местные СМИ публиковали видео, на котором был виден дым у одного из зданий административной части комплекса. Позже в ГСЧС Украины опровергли информацию о пожаре на территории АЭС, сообщив, что загорелось здание за пределами атомной электростанции.