Bloomberg: США столкнутся со сложностями при попытке конфискации активов россиян
Имущество может быть зарегистрировано в офшорах, через посредников. А в случае с яхтами и частными самолётами — их могут ставить на стоянку в недоступных юрисдикциях.
Власти США и Великобритании при попытке конфисковать активы подпавших под санкции россиян могут столкнуться с судебными исками из-за нарушения права собственности. Это может перейти в долгие судебные процессы и не привести ни к какому реальному эффекту, пишут СМИ.
Как отмечает агентство Bloomberg, даже если активы заморозят из-за санкций, физические лица могут обжаловать это решение, подать в суд с требованием их разморозки.
"Нужно чётко представлять себе, что это за активы. Являются ли они доходами от преступной деятельности? Если да, то в чём она заключалась?" — указала на одну из проблем руководитель отдела санкций и рисков международной организации ACAMS Джастин Уокер, которая занимается выявлением незаконных финансовых схем.
Агентство добавляет, что активы могут быть спрятаны через подставные компании в офшорах, их могут передавать родственникам или — в случае с яхтами и частными самолётами — ставить на стоянку в недоступных юрисдикциях. Хлопот доставит и криптовалюта, которую ещё сложнее отслеживать.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Также были введены персональные санкции — они коснулись десятков человек. Лайф следит за развитием событий.
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