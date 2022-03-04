Bloomberg: США столкнутся со сложностями при попытке конфискации активов россиян

Власти США и Великобритании при попытке конфисковать активы подпавших под санкции россиян могут столкнуться с судебными исками из-за нарушения права собственности. Это может перейти в долгие судебные процессы и не привести ни к какому реальному эффекту, пишут СМИ.

Как отмечает агентство Bloomberg, даже если активы заморозят из-за санкций, физические лица могут обжаловать это решение, подать в суд с требованием их разморозки.

"Нужно чётко представлять себе, что это за активы. Являются ли они доходами от преступной деятельности? Если да, то в чём она заключалась?" — указала на одну из проблем руководитель отдела санкций и рисков международной организации ACAMS Джастин Уокер, которая занимается выявлением незаконных финансовых схем.