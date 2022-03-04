Алюминий второй день подряд обновил исторический максимум стоимости

Алюминий подорожал до 3850 долларов США за тонну и тем самым обновил исторический максимум стоимости. Соответствующая цена была установлена утром 4 марта на Лондонской бирже металлов (LME).

Как следует из данных торговой площадки, после достижения максимума котировки несколько пошли вниз и к 07:05 мск уже были на уровне 3781 доллара за тонну.