Алюминий второй день подряд обновил исторический максимум стоимости
Вместе с этим металлом резко дорожают также нефть и природный газ, обновляя рекорд за рекордом.
Алюминий подорожал до 3850 долларов США за тонну и тем самым обновил исторический максимум стоимости. Соответствующая цена была установлена утром 4 марта на Лондонской бирже металлов (LME).
Как следует из данных торговой площадки, после достижения максимума котировки несколько пошли вниз и к 07:05 мск уже были на уровне 3781 доллара за тонну.
Лайф рассказывал, что накануне стоимость алюминия обновила исторический максимум, достигнув показателя $3600 за тонну, а затем и $3700 за тонну. Резко поднялись в цене также природный газ и нефть. Последняя достигла днём 3 марта максимальных показателей за десять лет.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин