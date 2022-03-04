ГСЧС Украины: Пожар в учебном корпусе Запорожской АЭС ликвидирован
Национальный регулятор сообщил МАГАТЭ, что уровень радиации там не изменился. Премьер Британии меж тем уже собрался созывать заседание Совбеза ООН из-за этого пожара.
Команды пожарных справились с возгоранием в здании учебного корпуса, находящегося рядом с Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
"В 06:20 (07:20 мск. — Прим. Лайфа) пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС у города Энергодар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении службы на её странице в "Фейсбуке".
Как сообщал Лайф, ранее администрация Запорожской АЭС сообщила о пожаре на станции. Местные СМИ публиковали видео, на котором был виден дым у одного из зданий административной части комплекса. Позже в ГСЧС Украины опровергли информацию о пожаре на территории АЭС, сообщив, что загорелось здание за пределами атомной электростанции. Вскоре Украина сообщила МАГАТЭ, что уровень радиации на АЭС не изменился.
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