ГСЧС Украины: Пожар в учебном корпусе Запорожской АЭС ликвидирован

Команды пожарных справились с возгоранием в здании учебного корпуса, находящегося рядом с Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В 06:20 (07:20 мск. — Прим. Лайфа) пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС у города Энергодар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении службы на её странице в "Фейсбуке".