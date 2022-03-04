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4 марта, 05:12

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам "Медузы" и "Радио Свобода"

Согласно предоставленной информации, такие меры приняты на основании решения Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года за призывы к экстремизму и участию в массовых незаконных акциях.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания "Медуза"*, а также русскоязычному сайту "Радио Свобода"* по решению Генеральной прокуратуры РФ, следует из данных ведомства.

Согласно предоставленной информации, такие меры приняты на основании решения надзорного ведомства от 24 февраля 2022 года в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.

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А ранее гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева сообщила, что телеканал приостанавливает свою работу. Она отметила, что "такого тяжёлого решения ещё не было". По её словам, всем журналистам издания необходимо время, чтобы "выдохнуть и понять, как работать дальше".

* Издания включены в реестр СМИ-иноагентов.

Обложка © Meduza.ru

Артур Лапсаков

Комментарий

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Сергейсегодня в 08:01

Да, простят меня, все свободолюбивые слушатели, товарищи, сограждане и пр.геноссе, НО, поливать грязью страну, которая дала вам жизнь, которые стали умненькими - получили образование и порой, даже не одно - услышав однажды голос "свободы", в одночасье, переметнулись на сторону врагов России - американцев пр. западенцев. Может, вам, горек хлебушек Матушки-России? Ну, что же, вас с нетерпением ждёт солоноватый и ласковый ветерок пляжей Майами, и неповторимый вкус охлаждённой Кока-Колы. Правда, когда вы вспомните о том, самом хлебушке - будет поздно - про вас, уже давно забыли и вы, никому не нужны...

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