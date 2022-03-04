Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам "Медузы" и "Радио Свобода"

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания "Медуза"*, а также русскоязычному сайту "Радио Свобода"* по решению Генеральной прокуратуры РФ, следует из данных ведомства.

Согласно предоставленной информации, такие меры приняты на основании решения надзорного ведомства от 24 февраля 2022 года в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.

А ранее гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева сообщила, что телеканал приостанавливает свою работу. Она отметила, что "такого тяжёлого решения ещё не было". По её словам, всем журналистам издания необходимо время, чтобы "выдохнуть и понять, как работать дальше".