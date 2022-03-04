Паралимпийский комитет РФ заявил о невозможности оспорить решение о недопуске на Игры
Отмечается, что спортсменам в связи с этим нет целесообразности оставаться в Пекине. Делегация ПКР планирует в ближайшее время покинуть столицу зимних Игр.
Паралимпийский комитет России (ПКР) не может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить решение о недопуске российских спортсменов на Игры в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.
"ПКР после получения решения МПК о недопуске команды к Играм подключил ведущие российские и зарубежные юридические компании для проведения правовой экспертизы возможности обращения ПКР в Спортивный арбитражный суд (КАС). МПК "может по своему усмотрению в любое время отказать любому спортсмену в участии без указания оснований". К тому же отсутствие в конституции МПК арбитражной оговорки не позволяет ПКР обратиться в CAS для разрешения разногласий", — говорится в сообщении.
В комитете отметили, что внимательным образом изучили все доводы, согласно которым российские атлеты лишены права на участие в Играх в Пекине. В ПКР уверены, что решение МПК абсолютно политизировано и противоречит всем постулатам паралимпийского движения.
"Сложившаяся ситуация также даёт понять всем и каждому: сильные соперники, коими всегда были и будут участники российской команды, сегодня не нужны", — заявили в ПКР.
Уточняется, что Паралимпийский комитет России в настоящее время не считает возможным и целесообразным для спортсменов оставаться в Пекине. Делегация вскоре покинет столицу зимних Игр.
"Наши спортсмены лучшие": В Госдуме назвали низким и гадким запрет российским спортсменам на участие в Паралимпиаде
Ранее Лайф сообщал, что российских паралимпийцев отстранили от участия в Паралимпиаде-2022. Поводом для этого стал отказ ряда стран участвовать в одних соревнованиях с россиянами. В Паралимпийском комитете РФ тогда назвали данное решение незаконным и не исключили, что будут обращаться в суды.
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