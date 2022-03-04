Паралимпийский комитет РФ заявил о невозможности оспорить решение о недопуске на Игры

Паралимпийский комитет России (ПКР) не может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить решение о недопуске российских спортсменов на Игры в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

"ПКР после получения решения МПК о недопуске команды к Играм подключил ведущие российские и зарубежные юридические компании для проведения правовой экспертизы возможности обращения ПКР в Спортивный арбитражный суд (КАС). МПК "может по своему усмотрению в любое время отказать любому спортсмену в участии без указания оснований". К тому же отсутствие в конституции МПК арбитражной оговорки не позволяет ПКР обратиться в CAS для разрешения разногласий", — говорится в сообщении.

В комитете отметили, что внимательным образом изучили все доводы, согласно которым российские атлеты лишены права на участие в Играх в Пекине. В ПКР уверены, что решение МПК абсолютно политизировано и противоречит всем постулатам паралимпийского движения.

"Сложившаяся ситуация также даёт понять всем и каждому: сильные соперники, коими всегда были и будут участники российской команды, сегодня не нужны", — заявили в ПКР.

Уточняется, что Паралимпийский комитет России в настоящее время не считает возможным и целесообразным для спортсменов оставаться в Пекине. Делегация вскоре покинет столицу зимних Игр.