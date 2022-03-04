ЦБ РФ пятый день подряд не стал открывать торги на фондовом рынке Мосбиржи
Исключение составит лишь несколько режимов. Решение по торгам на 5 марта будет объявлено до 9 утра того же дня, уточнила пресс-служба регулятора.
Банк России вновь не стал открывать торги на Московской бирже в секции фондового рынка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка", — сказано в записи.
Исключения составят режим "Выкуп: Адресные заявки" с расчётами в рублях, секции срочного рынка, кроме инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме "Закрытие позиций", а также секции рынка СПФИ.
Решение по торгам на 5 марта будет объявлено до 9 утра того же дня, уточнил регулятор. Подобное решение принимается уже пятый день подряд.
А ранее Лайф рассказывал, что Банк России смягчил требования к обязательным резервам кредитных организаций. Новые нормативы будут применяться, начиная с регулирования размена обязательных резервов за февраль 2022 года.
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