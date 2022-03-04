WP: Медиакампания Украины против России может нарушать Женевские конвенции
Невозможно независимо подтвердить подлинность публикуемых фотографий и видео пленных военнослужащих, как и определить, что на них находятся именно российские солдаты, говорится в материале.
Кампания властей Украины с публикацией фотографий и видео убитых и взятых в плен русских военных, а также с призывами осудить действия РФ может нарушать Женевские конвенции. Об этом сообщает The Washington Post.
"Кровавая онлайн-кампания, которой Украина надеялась посеять несогласие с [президентом России Владимиром] Путиным, вероятно, нарушает Женевские конвенции", — указывается в материале издания.
МВД Украины в "Твиттере", "Телеграме" и "Ютубе" публикует "жуткие фотографии и видео убитых и захваченных русских солдат", однако их подлинность не может быть проверена независимо, также невозможно подтвердить, что на кадрах именно российские военнослужащие. В статье говорится, что изображения "демонстрируют ужасы войны", а власти "предлагают россиянам изучить их, чтобы определить, есть ли на изображениях пропавший любимый человек". Эксперты в области военной юстиции считают, что такая кампания нарушает международное право.
"Эту тактику можно истолковать как нарушение Женевских конвенций, в которых говорится, что правительства должны "постоянно" защищать военнопленных от "оскорблений и общественного любопытства", — пишет автор материала.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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