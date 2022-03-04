WP: Медиакампания Украины против России может нарушать Женевские конвенции

Невозможно независимо подтвердить подлинность публикуемых фотографий и видео пленных военнослужащих, как и определить, что на них находятся именно российские солдаты, говорится в материале.

Кампания властей Украины с публикацией фотографий и видео убитых и взятых в плен русских военных, а также с призывами осудить действия РФ может нарушать Женевские конвенции. Об этом сообщает The Washington Post.

"Кровавая онлайн-кампания, которой Украина надеялась посеять несогласие с [президентом России Владимиром] Путиным, вероятно, нарушает Женевские конвенции", — указывается в материале издания.

МВД Украины в "Твиттере", "Телеграме" и "Ютубе" публикует "жуткие фотографии и видео убитых и захваченных русских солдат", однако их подлинность не может быть проверена независимо, также невозможно подтвердить, что на кадрах именно российские военнослужащие. В статье говорится, что изображения "демонстрируют ужасы войны", а власти "предлагают россиянам изучить их, чтобы определить, есть ли на изображениях пропавший любимый человек". Эксперты в области военной юстиции считают, что такая кампания нарушает международное право.