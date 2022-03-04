МО РФ: Националисты в Харькове готовят провокацию с участием журналистов

Её цель — вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору города, снять на камеры и передать западным репортёрам.

Украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием журналистов. Цель — вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору, снять всё на видео и после распространить в западные СМИ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"По подтверждённым данным, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены реактивные системы залпового огня. Сейчас установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооружённых сил, расположенных вне города. Цель провокации — вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова, всё это планируется снимать на камеры с последующей передачей съёмок западным журналистам", — отметил он.

Также, по данным ведомства, националисты запрещают местным жителям покидать дома.