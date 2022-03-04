МО РФ: Националисты в Харькове готовят провокацию с участием журналистов
Её цель — вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору города, снять на камеры и передать западным репортёрам.
Украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием журналистов. Цель — вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору, снять всё на видео и после распространить в западные СМИ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"По подтверждённым данным, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены реактивные системы залпового огня. Сейчас установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооружённых сил, расположенных вне города. Цель провокации — вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова, всё это планируется снимать на камеры с последующей передачей съёмок западным журналистам", — отметил он.
Также, по данным ведомства, националисты запрещают местным жителям покидать дома.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © ТАСС / EPA / ROMAN PILIPEY