В результате происшествия пять человек получили ранения, а судьба ещё одиннадцати остаётся неизвестной, уточнил представитель оборонного ведомства Михаил Мизинцев.

В украинском городе Сумы неонацисты обстреляли общежитие с индийскими студентами, ранения получило пять человек. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В городе Сумы неонацистскими формированиями обстреляно общежитие на улице Харьковской, в котором проживают индийские студенты, в результате пять человек получили ранения", — сказал он.

Кроме того, судьба одиннадцати человек на данный момент неизвестна, добавил Мизинцев.

А ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что стало отправной точкой для проведения "Операции Z" на Украине. По её словам, в течение восьми лет власти Незалежной сознательно проводили антинациональную политику, поэтому всё то, что сейчас происходит в стране, — это исключительно их вина.