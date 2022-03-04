Минобороны РФ: Неонацисты обстреляли общежитие с индийскими студентами в Сумах
В результате происшествия пять человек получили ранения, а судьба ещё одиннадцати остаётся неизвестной, уточнил представитель оборонного ведомства Михаил Мизинцев.
В украинском городе Сумы неонацисты обстреляли общежитие с индийскими студентами, ранения получило пять человек. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В городе Сумы неонацистскими формированиями обстреляно общежитие на улице Харьковской, в котором проживают индийские студенты, в результате пять человек получили ранения", — сказал он.
Кроме того, судьба одиннадцати человек на данный момент неизвестна, добавил Мизинцев.
А ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что стало отправной точкой для проведения "Операции Z" на Украине. По её словам, в течение восьми лет власти Незалежной сознательно проводили антинациональную политику, поэтому всё то, что сейчас происходит в стране, — это исключительно их вина.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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