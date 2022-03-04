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Регион
Опубликовано 4 марта 2022, 12:08

Песков заявил, что в планах нет нового разговора Путина и Байдена

Представитель Кремля также отметил, что назвать США сейчас партнёрами сложно "при всём желании". При этом диалоги являются хорошей возможностью довести аргументацию.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в планах нет нового телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена по ситуации на Украине.

"Такого разговора [в планах] сейчас нет", — сказал пресс-секретарь российского лидера журналистам.

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Песков также отметил, что в данный момент "при всём желании" сложно назвать США партнёрами. При этом он подчеркнул, что диалоги в любом случае являются хорошей возможностью довести до собеседника аргументацию и объяснить суть "Операции Z" на Украине.

Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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