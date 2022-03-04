Песков заявил, что в планах нет нового разговора Путина и Байдена

Представитель Кремля также отметил, что назвать США сейчас партнёрами сложно "при всём желании". При этом диалоги являются хорошей возможностью довести аргументацию.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в планах нет нового телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена по ситуации на Украине.

"Такого разговора [в планах] сейчас нет", — сказал пресс-секретарь российского лидера журналистам.

Песков также отметил, что в данный момент "при всём желании" сложно назвать США партнёрами. При этом он подчеркнул, что диалоги в любом случае являются хорошей возможностью довести до собеседника аргументацию и объяснить суть "Операции Z" на Украине.