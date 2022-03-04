МОК может оставить санкции против российских спортсменов после окончания "Операции Z"
Там также заметили, что не применяли санкций именно против ОКР или российского народа.
Международный Олимпийский комитет (МОК) не знает, будут ли сохранены санкции в отношении российских спортсменов после окончания "Операции Z" на Украине. Об этом заявил глава МОК Томас Бах.
"Было очень сложно установить крайний срок или определить событие, которое могло бы привести либо к ужесточению санкций, либо к отмене некоторых санкций. В общих чертах вы можете проследить ту формулу, которой мы придерживаемся, чтобы внимательно следить за ситуацией и адаптироваться в зависимости от дальнейшего развития событий", — приводит слова Баха Reuters.
Он также заметил, что ограничения не вводились в отношении Олимпийского комитета России или же народа страны.
Ранее Лайф сообщал, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал всем федерациям запретить участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. На этой волне целый ряд спортивных организаций выступил с запретом на участие россиян в крупных стартах.
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