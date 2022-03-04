МОК может оставить санкции против российских спортсменов после окончания "Операции Z"

Международный Олимпийский комитет (МОК) не знает, будут ли сохранены санкции в отношении российских спортсменов после окончания "Операции Z" на Украине. Об этом заявил глава МОК Томас Бах.

"Было очень сложно установить крайний срок или определить событие, которое могло бы привести либо к ужесточению санкций, либо к отмене некоторых санкций. В общих чертах вы можете проследить ту формулу, которой мы придерживаемся, чтобы внимательно следить за ситуацией и адаптироваться в зависимости от дальнейшего развития событий", — приводит слова Баха Reuters.

Он также заметил, что ограничения не вводились в отношении Олимпийского комитета России или же народа страны.