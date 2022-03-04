Путин поручил поддержать проекты Белоруссии на Балтике

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать проекты Белоруссии по развитию портовой инфраструктуры на Балтике. Об этом глава государства сказал, выступая по видеосвязи на церемонии поднятия флага нового парома "Маршал Рокоссовский".

"Сегодня мы только <…> с президентом Белоруссии [Александром Лукашенко] разговаривали на этот счёт. Наши белорусские друзья заинтересованы в том, чтобы присутствовать на Балтике, заинтересованы в развитии своих собственных портовых сооружений", — сказал российский лидер в ходе мероприятия, подчеркнув, что он поддерживает инициативу Минска.

В связи с этим Путин попросил губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и других участников церемонии оказать всяческое содействие белорусским компаниям. Президент также отметил, что отказ зарубежных партнёров от совместных проектов с Россией наносит ущерб, но поставленные задачи будут выполнены.