Гуманитарная ситуация на Украине стремительно ухудшается, предупредили в Минобороны РФ

Наиболее тяжёлое положение сохраняется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове, Мариуполе и некоторых других населённых пунктах.

Гуманитарная ситуация, которая сложилась на большей части территории Украины, стремительно ухудшается. Об этом сообщил начальник Российского национального центра управления обороной Михаил Мизинцев. Положение дел на сегодняшний день он назвал катастрофическим.

"В настоящее время на большей части территории Украины сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, которая, к сожалению, стремительно ухудшается. Наиболее тяжёлое положение дел сохраняется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе, а также в ряде других населённых пунктов", — перечислил Мизинцев.

В указанных городах сегодня налицо "практически гуманитарная катастрофа", добавил он.

Ранее Лайф сообщал, что в пятницу первой семье удалось выйти из Мариуполя по гумкоридору. Мужчина, женщина и их ребёнок сейчас находятся в Азовске, с ними работают социальные работники и медики.