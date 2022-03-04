Басурин: Первой семье удалось выйти из Мариуполя по гумкоридору

Представитель НМ ДНР отметил, что мужчина, женщина и их ребёнок сейчас находятся в Азовске, с ними работают социальные работники и медики.

На данный момент первая семья покинула Мариуполь по гуманитарному коридору, им оказывают помощь. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

"Уже есть случай выхода семьи: муж, жена и ребёнок из Мариуполя. Они через населённый пункт Виноградово вышли, сейчас они находятся в Азовске, с ними работают социальные работники и медики", — сообщил Басурин в эфире телеканала "Россия-1".