Басурин: Первой семье удалось выйти из Мариуполя по гумкоридору
Представитель НМ ДНР отметил, что мужчина, женщина и их ребёнок сейчас находятся в Азовске, с ними работают социальные работники и медики.
На данный момент первая семья покинула Мариуполь по гуманитарному коридору, им оказывают помощь. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
"Уже есть случай выхода семьи: муж, жена и ребёнок из Мариуполя. Они через населённый пункт Виноградово вышли, сейчас они находятся в Азовске, с ними работают социальные работники и медики", — сообщил Басурин в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее Зеленский заявил, что сегодня будет видно, работает ли договорённость с РФ о гуманитарных коридорах. Президент Украины отметил, что соответствующие меры были согласованы в ходе второго раунда переговоров Киева и Москвы в Белоруссии, который состоялся накануне.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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