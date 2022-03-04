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Регион
Опубликовано 4 марта 2022, 06:49

Басурин сообщил о гибели жительницы Донецка в ходе обстрелов города "Градами"

Также пострадало 12 человек, среди них трое детей получили ранения различной степени тяжести, добавил официальный представитель Народной милиции ДНР.

Женщина погибла в ходе обстрелов Донецка со стороны Украины реактивными системами "Град". Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"В результате обстрелов у нас есть пострадавшие 12 человек, женщина погибла, трое детей различной степени тяжести получили ранения", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Также, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские военные открыли огонь из "Градов" по Докучаевску, выпустив десять ракет.

После начала "Операции Z" под контроль ДНР перешло 36 населённых пунктов
После начала "Операции Z" под контроль ДНР перешло 36 населённых пунктов

Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Telegram-канал Народной милиции ДНР

Артур Лапсаков
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