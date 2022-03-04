Басурин сообщил о гибели жительницы Донецка в ходе обстрелов города "Градами"
Также пострадало 12 человек, среди них трое детей получили ранения различной степени тяжести, добавил официальный представитель Народной милиции ДНР.
Женщина погибла в ходе обстрелов Донецка со стороны Украины реактивными системами "Град". Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"В результате обстрелов у нас есть пострадавшие 12 человек, женщина погибла, трое детей различной степени тяжести получили ранения", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Также, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские военные открыли огонь из "Градов" по Докучаевску, выпустив десять ракет.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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