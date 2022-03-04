Бурматов призвал не допустить в России дефицит кормов для домашних животных
Россияне обеспокоены, что это может произойти из-за вводимых против страны санкций. Также их заставляет волноваться резкий рост цен на продукцию и медицинские препараты.
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В России необходимо не допустить дефицит кормов для животных и их добавок, а также ветеринарных лекарств. С соответствующей просьбой первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к главе Россельхознадзора Сергею Данкверту.
Парламентарий сообщил о поступающих ему запросах россиян, которые беспокоятся, что из-за вводимых санкций в России может возникнуть дефицит кормов и лекарственных препаратов. Также граждане обеспокоены резким ростом цен на товары.
"Прошу вас принять меры по недопущению дефицита на рынке кормов и кормовых добавок для непродуктивных (домашних) животных, а также ветеринарных лекарств", — говорится в тексте письма, который имеется в распоряжении РИА "Новости".
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.