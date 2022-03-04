Бурматов призвал не допустить в России дефицит кормов для домашних животных

В России необходимо не допустить дефицит кормов для животных и их добавок, а также ветеринарных лекарств. С соответствующей просьбой первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к главе Россельхознадзора Сергею Данкверту.

Парламентарий сообщил о поступающих ему запросах россиян, которые беспокоятся, что из-за вводимых санкций в России может возникнуть дефицит кормов и лекарственных препаратов. Также граждане обеспокоены резким ростом цен на товары.

"Прошу вас принять меры по недопущению дефицита на рынке кормов и кормовых добавок для непродуктивных (домашних) животных, а также ветеринарных лекарств", — говорится в тексте письма, который имеется в распоряжении РИА "Новости".