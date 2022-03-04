Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Русской службы Би-би-си. Об этом следует из данных реестра ведомства.

Согласно предоставленной информации, такие меры приняты на основании решения надзорного ведомства от 24 февраля 2022 года в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях. Сейчас ресурс работает с перебоями.