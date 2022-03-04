Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Русской службы Би-би-си
Сейчас ресурс работает с перебоями. Ранее ведомство приняло аналогичные меры в отношении интернет-издания "Медуза" и "Радио Свобода".
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Русской службы Би-би-си. Об этом следует из данных реестра ведомства.
Согласно предоставленной информации, такие меры приняты на основании решения надзорного ведомства от 24 февраля 2022 года в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях. Сейчас ресурс работает с перебоями.
Ранее главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта издания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такое решение принято после нарушения станцией закона.
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