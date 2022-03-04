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4 марта, 06:22

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Русской службы Би-би-си

Сейчас ресурс работает с перебоями. Ранее ведомство приняло аналогичные меры в отношении интернет-издания "Медуза" и "Радио Свобода".

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Русской службы Би-би-си. Об этом следует из данных реестра ведомства.

Согласно предоставленной информации, такие меры приняты на основании решения надзорного ведомства от 24 февраля 2022 года в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях. Сейчас ресурс работает с перебоями.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам "Медузы" и "Радио Свобода"

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам "Медузы" и "Радио Свобода"

Ранее главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта издания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такое решение принято после нарушения станцией закона.

Обложка © Pixabay

Артур Лапсаков

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