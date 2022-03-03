10 постов из флешмоба в поддержку российских кошек, попавших под санкции Запада

Пришла беда откуда не ждали. Кошкам из России запретили участвовать в международных выставках из-за ситуации на Украине. Ограничения будут действовать как минимум до 31 мая 2022 года. Похоже, санкционную машину Запада не остановить. В защиту животных, которых зачем-то ввязывают в политику, организован флешмоб. Так, в "Инстаграме" пользователи выкладывают посты в поддержку усатых с тегами #санкциипротивкошек и #fife — именно Международная федерация кошек (FIFE) ввела запрет.

"Что и требовалось доказать. Все "мировые" регистрационные системы — это просто товар за деньги, и нет у них никакой "дермократии". Тоталитаризм в чистом виде. И все эти бои за чистые родословные были нам навязаны извне. Пора начинать жить по своим правилам", — mosmurrkiss

"Совсем озверели! Западные санкции затронули и российских котов с кошками! Ситуация на Украине сейчас самая обсуждаемая новость во всех новостных каналах и пабликах. Западные санкции давят Россию по всем фронтам. На сей раз эти санкции добрались до российских котов и кошек. Теперь их не ждут на международных выставках", — ayaznal.ru

"Кошки вне политики? Ну да, ну да. Мир сошёл с ума. Санкции против кошек. Человеческая злоба, человеческая желчь не знает границ. Мир сошёл с ума...

Что думаете по этому поводу?" — isa_sonya_

"Ну что творят-то!!! Как могли наших благородных котов лишить такой возможности показать себя? Это же уже сюр чистой воды!!! Ладно, народ, но зачем лишать их такой возможности...", — eka_chtoto_delaet

"Один человек сказал мне, что в один момент я почувствую санкции и мне станет больно. Так вот… #fife, коты ничего не сделали! Вы грязные животные", — alko_ambassador

"Немного обидно, — ответил Леонид. 😂 — тем более я наполовину британец. Получается, в какой-то мере против своих же вводят. Хотя я не поддерживаю идею о "своих", "чужих", считаю, что все кошки планеты равны", — ingulia.it

"Международная федерация кошек внезапно решила, что у нас есть гражданство. 😮 Вам не кажется, что за конфликты людей не должны расплачиваться животные? 😐 Запрет на участие в выставках для хвостатых из России национализирует котиков, и таким образом вы переносите свои человеческие разборки в наш пушистый мир", — sid_ushechkin.

"Люди. Кошки! Звери...", — smartsimplex

"Международная федерация кошек запретила нам участвовать в международных выставках. У них это называется "санкции". Вот уж напугали кота сосиской. 😸 И хорошо, ездить никуда не надо. Можно поспать 🐾😴", — sovetnik_iz_kgiop

"Это самые милые #санкции из грустных новостей 🤧", — zina.korz