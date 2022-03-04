Путин принял участие в церемонии поднятия флага на пароме "Маршал Рокоссовский". Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии поднятия флага на новом автомобильно-железнодорожном пароме "Маршал Рокоссовский". Само мероприятие проходит в морском порту Усть-Луга Ленинградской области.

"Наличие морского транспорта такого класса позволит нам гарантировать постоянную надёжную связь западного форпоста России со всей страной. А это означает, что при любом развитии событий мы обеспечим достойные условия для жизни людей, возможности для дальнейшего укрепления промышленной, социальной, туристической инфраструктуры Калиниградской области", — сказал Путин.

Он также поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации проекта. Отметим, что флаг поднимает капитан судна Александр Вангонен. Как ожидается, уже 4 марта на паром завезут первые вагоны, после чего он выйдет на стратегически важную для России линию Усть-Луга — Балтийск.