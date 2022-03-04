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4 марта, 11:12

Путин принял участие в церемонии поднятия флага на пароме "Маршал Рокоссовский"

Ожидается, что 4 марта на судно завезут первые вагоны, после чего он выйдет на стратегически важную для России линию Усть-Луга — Балтийск.

Путин принял участие в церемонии поднятия флага на пароме "Маршал Рокоссовский". Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии поднятия флага на новом автомобильно-железнодорожном пароме "Маршал Рокоссовский". Само мероприятие проходит в морском порту Усть-Луга Ленинградской области.

"Наличие морского транспорта такого класса позволит нам гарантировать постоянную надёжную связь западного форпоста России со всей страной. А это означает, что при любом развитии событий мы обеспечим достойные условия для жизни людей, возможности для дальнейшего укрепления промышленной, социальной, туристической инфраструктуры Калиниградской области", — сказал Путин.

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Он также поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации проекта. Отметим, что флаг поднимает капитан судна Александр Вангонен. Как ожидается, уже 4 марта на паром завезут первые вагоны, после чего он выйдет на стратегически важную для России линию Усть-Луга — Балтийск.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин высоко оценил подвиг офицера-десантника РФ в ходе "Операции Z" на Украине. Уроженец Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов последней гранатой подорвал себя и пытавшихся захватить его противников. За это ранее ему было посмертно присвоено звание Героя России.

Обложка ©

Обложка © LIFE

Александр Юнашев

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