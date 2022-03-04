Путин призвал соседние страны "не нагнетать"

"У нас нет никаких, мы всегда об этом говорили, недобрых намерений в отношении наших соседей. И им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений", — отметил он в ходе церемонии поднятия флага нового парома "Маршал Рокоссовский".