Президент РФ посоветовал им "задуматься, чтобы нормализовать и развивать отношения".

Путин призвал соседние страны "не нагнетать". Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин призвал соседние страны не нагнетать и не ухудшать отношения с Москвой.

"У нас нет никаких, мы всегда об этом говорили, недобрых намерений в отношении наших соседей. И им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений", — отметил он в ходе церемонии поднятия флага нового парома "Маршал Рокоссовский".