Путин призвал соседние страны "не нагнетать"
Президент РФ посоветовал им "задуматься, чтобы нормализовать и развивать отношения".
Путин призвал соседние страны "не нагнетать". Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин призвал соседние страны не нагнетать и не ухудшать отношения с Москвой.
"У нас нет никаких, мы всегда об этом говорили, недобрых намерений в отношении наших соседей. И им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений", — отметил он в ходе церемонии поднятия флага нового парома "Маршал Рокоссовский".
Президент также отметил, что все действия России возникают в ответ на недружественные шаги других государств. Он призвал их "задуматься, чтобы нормализовать отношения, нормально сотрудничать и развивать отношения".
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.