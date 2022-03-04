Посол в Париже Мешков заявил, что три российских судна и одну яхту задержали во Франции

Три российских судна и одна яхта были задержаны во Франции без объяснения причины. Об этом сообщил посол РФ в Париже Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24".

"Три корабля и одна яхта российские задержаны. Суда задерживаются практически без каких-либо объяснений, проходят обыски, ничего не находят", — сказал он.