Посол в Париже Мешков заявил, что три российских судна и одну яхту задержали во Франции
Судебные органы знают о произошедшем, но, когда они примут какие-либо решения, неизвестно. Диппредставитель отметил, что для судов РФ территориальные воды Франции стали схожи с подконтрольными Сомали.
Три российских судна и одна яхта были задержаны во Франции без объяснения причины. Об этом сообщил посол РФ в Париже Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24".
"Три корабля и одна яхта российские задержаны. Суда задерживаются практически без каких-либо объяснений, проходят обыски, ничего не находят", — сказал он.
Мешков добавил, что о произошедшем сообщается в судебные органы. Однако, когда они примут какие-либо решения, неизвестно. Дипломат также добавил, что "для российских судов французские территориальные воды сегодня схожи с территориальными водами Сомали".
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Лента новостей
Обложка © ТАСС / Михаил Метцель