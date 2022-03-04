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4 марта, 10:51

Посол в Париже Мешков заявил, что три российских судна и одну яхту задержали во Франции

Судебные органы знают о произошедшем, но, когда они примут какие-либо решения, неизвестно. Диппредставитель отметил, что для судов РФ территориальные воды Франции стали схожи с подконтрольными Сомали.

Три российских судна и одна яхта были задержаны во Франции без объяснения причины. Об этом сообщил посол РФ в Париже Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24".

"Три корабля и одна яхта российские задержаны. Суда задерживаются практически без каких-либо объяснений, проходят обыски, ничего не находят", — сказал он.

Мешков добавил, что о произошедшем сообщается в судебные органы. Однако, когда они примут какие-либо решения, неизвестно. Дипломат также добавил, что "для российских судов французские территориальные воды сегодня схожи с территориальными водами Сомали".

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Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Светлана Оперук

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