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4 марта, 10:44

"Я в шоке от этого": Большунов назвал недостойным поведение норвежцев перед этапом Кубка мира

Ранее наши спортсмены объявили о завершении международного сезона, а позднее их отстранила FIS.

Российский лыжник Александр Большунов в беседе с "Матч ТВ" раскритиковал поведение норвежских лыжников перед этапом Кубка мира в Драммене.

"Настраивались соревноваться, настраивались участвовать в гонках, но не только норвежская федерация, но и норвежские спортсмены высказались против нашего участия. Поэтому FIS послушала их и приняла такое решение. Первоначально они были на нашей стороне, но они посчитали, что всё-таки на самом деле это небезопасно. Потому что нашу фуру просто раскрасили красками. Поведение норвежцев очень недостойное. Я даже в шоке от этого", — заявил Большунов.

"Осадочек остался": Лыжник Большунов подвёл итоги международного сезона

"Осадочек остался": Лыжник Большунов подвёл итоги международного сезона

Напомним, российские лыжники досрочно завершили международный сезон и не примут участия в заключительных этапах Кубка мира. По ходу года Александр Большунов сумел стать серебряным призёром многодневки "Тур де ски" и трёхкратным чемпионом Олимпийских игр в Пекине.

Обложка © ТАСС / Kalle Parkkinen / Bildbyran via ZUMA Press

Шамиль Гаджиев

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