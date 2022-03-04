"Я в шоке от этого": Большунов назвал недостойным поведение норвежцев перед этапом Кубка мира

"Настраивались соревноваться, настраивались участвовать в гонках, но не только норвежская федерация, но и норвежские спортсмены высказались против нашего участия. Поэтому FIS послушала их и приняла такое решение. Первоначально они были на нашей стороне, но они посчитали, что всё-таки на самом деле это небезопасно. Потому что нашу фуру просто раскрасили красками. Поведение норвежцев очень недостойное. Я даже в шоке от этого", — заявил Большунов.