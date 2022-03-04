Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс для повышения стабильности экономики
Теперь средства Фонда национального благосостояния можно размещать в государственных ценных бумагах страны, а приобретать их предлагается до установленного для ликвидных активов ФНБ "порога" в 7%.
Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, обеспечивающий макроэкономическую стабильность экономики в условиях санкций. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Так, в Бюджетный кодекс РФ вносятся поправки, которые позволяют размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственных ценных бумагах страны. Для этого предлагается предусмотреть возможность приобретать их до установленного для ликвидных активов ФНБ "порога" в 7%. Кроме того, общий объём расходов федерального бюджета теперь может быть увеличен в пределах суммы их поступления в 2022 году с соответствующим увеличением бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства РФ.
Ранее в кабмине перечислили три варианта взаимодействия с иностранными компаниями при их уходе из РФ. Отмечается, что предложенные действия позволят поддержать занятость и социальное благополучие граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса.
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