Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс для повышения стабильности экономики

Теперь средства Фонда национального благосостояния можно размещать в государственных ценных бумагах страны, а приобретать их предлагается до установленного для ликвидных активов ФНБ "порога" в 7%.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, обеспечивающий макроэкономическую стабильность экономики в условиях санкций. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Так, в Бюджетный кодекс РФ вносятся поправки, которые позволяют размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственных ценных бумагах страны. Для этого предлагается предусмотреть возможность приобретать их до установленного для ликвидных активов ФНБ "порога" в 7%. Кроме того, общий объём расходов федерального бюджета теперь может быть увеличен в пределах суммы их поступления в 2022 году с соответствующим увеличением бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства РФ.