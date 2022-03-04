Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс для повышения стабильности экономики

Так, в Бюджетный кодекс РФ вносятся поправки, которые позволяют размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственных ценных бумагах страны. Для этого предлагается предусмотреть возможность приобретать их до установленного для ликвидных активов ФНБ "порога" в 7%. Кроме того, общий объём расходов федерального бюджета теперь может быть увеличен в пределах суммы их поступления в 2022 году с соответствующим увеличением бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства РФ.