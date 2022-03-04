ГД приняла в I чтении законопроект о повторных кредитных каникулах для МСП и граждан РФ

Согласно документу, заёмщик вправе обратиться к кредитору с требованием изменить условия потребительского или ипотечного кредита. Сделать это можно до 30 сентября 2022 года.

Госдума приняла в I чтении законопроект, согласно которому граждане России и субъекты малого и среднего бизнеса (МСП) в 2022 году смогут обратиться за кредитными каникулами, в том числе по ипотеке, даже если они делали это до пандемии. Об этом сообщается на сайте ГД.

Согласно законопроекту, заёмщик или субъект МСП вправе обратиться к кредитору с требованием изменить условия потребительского или ипотечного кредита. Сделать это можно до 30 сентября 2022 года, если договор был составлен до 1 марта или до вступление закона в силу. Заёмщиком может выступать физическое лицо.

Причём необходимо соблюсти три условия. Первое — размер кредита по договору не должен превышать максимального размера, установленного Правительством РФ. Второе — доход заёмщика за месяц до обращения был снижен на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за год до обращения. Третье — в отношении этого заёмщика не должен действовать аналогичный льготный период.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о защите россиян в условиях санкций. В частности, документ предусматривает вопросы занятости населения, обеспечения лекарствами, оказания социальной помощи, а также защиты прав студентов, вынужденно прекративших обучение за рубежом.